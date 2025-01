Gladbach verleiht Ranos in Liga zwei

Grant-Leon Ranos steht vor einem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum 1. FC Kaiserslautern. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 21-jährige Mittelstürmer bis zum Sommer an den Zweitligisten ausgeliehen. Darauf haben sich beide Vereine verständigt. Eine Kaufoption soll nicht Teil des Deals sein. Die Bestätigung der Klubs wird in den kommenden Stunden erwartet.

Ranos soll bei den Roten Teufeln Spielpraxis auf einem höheren Level sammeln. Bei den Gladbacher Bundesliga-Profis konnte sich der Rechtsfuß seit seiner Ankunft im Sommer 2023 nicht durchsetzen. Aktuell kommt der armenische Nationalspieler vorwiegend in der Zweitvertretung der Borussia in der Regionalliga West zum Einsatz. Dort erzielte der Angreifer in vier Partien drei Treffer und steuerte zudem zwei Vorlagen bei.