FCK & 96 buhlen um Eredivisie-Torjäger

Oskar Zawada könnte im Sommer in der 2. Bundesliga landen. Das niederländische Portal ‚SoccerNews‘ berichtet, dass Hannover 96 und der 1. FC Kaiserslautern am 29-Jährigen interessiert sind und das bereits dem Management des Stürmers signalisiert haben. In der Vergangenheit hatte sich auch der 1. FC Köln nach Zawada erkundigt.

Der Kapitän vom niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk kämpft mit seiner Mannschaft derzeit gegen den Abstieg aus der Eredivisie und steht bei neun Treffern in der Liga. Mit 17 war Zawada in die Jugend des VfL Wolfsburg gewechselt, 2017 wagte er den Schritt zum Karlsruher SC, wo er mit zwei Toren in acht Spielen den Abstieg aber nicht mehr verhindern konnte. Inzwischen sammelte der Angreifer Erfahrung in Polen, Südkorea, Neuseeland und den Niederlanden.