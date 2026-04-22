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Sessegnon-Option aktiviert

von Daniel del Federico - Quelle: fulhamfc.com
1 min.
Ryan Sessegnon im Einsatz für den FC Fulham @Maxppp

Ryan Sessegnon bleibt dem FC Fulham mindestens noch ein weiteres Jahr erhalten. Wie die Cottages offiziell verkünden, wurde das Arbeitspapier des 25-Jährigen per Klausel bis 2027 verlängert.

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Fulham Football Club
Contract extended. 🤍

Ryan Sessegnon's deal will now run until the end of the 2026/27 season!
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Sessegnon war 2024 ablösefrei von Tottenham Hotspur zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Der Ex-Hoffenheimer bestritt seitdem 52 Pflichtspiele für die Westlondoner, in denen er elf Torbeteiligungen (sechs Tore, fünf Vorlagen) beisteuerte. Der Linksverteidiger zeigte sich glücklich darüber, sein Engagement fortzusetzen: „Es ist der Verein, bei dem ich schon immer spielen wollte. Ich fühle mich hier einfach sehr wohl.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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