Sessegnon-Option aktiviert

Ryan Sessegnon bleibt dem FC Fulham mindestens noch ein weiteres Jahr erhalten. Wie die Cottages offiziell verkünden, wurde das Arbeitspapier des 25-Jährigen per Klausel bis 2027 verlängert.

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Sessegnon war 2024 ablösefrei von Tottenham Hotspur zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Der Ex-Hoffenheimer bestritt seitdem 52 Pflichtspiele für die Westlondoner, in denen er elf Torbeteiligungen (sechs Tore, fünf Vorlagen) beisteuerte. Der Linksverteidiger zeigte sich glücklich darüber, sein Engagement fortzusetzen: „Es ist der Verein, bei dem ich schon immer spielen wollte. Ich fühle mich hier einfach sehr wohl.“