Diaby-Poker: Bayer geht in die Gegenoffensive

In den vergangenen Stunden hat der Poker um Moussa Diaby so richtig Fahrt aufgenommen. Aston Villa baggert energisch am französischen Flügelstürmer, der dem Premier League-Vertreter angeblich schon seine Zusage gegeben hat. Das Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro Ablöse wurde vom Werksklub allerdings als unzureichend abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leverkusen fordert 60 Millionen Euro, Villa wird also kräftig nachbessern müssen. Aber selbst das muss nicht bedeuten, dass Diaby in diesen Sommer wirklich geht. Wie ‚RMC‘ berichtet, bietet Bayer seinem 24-jährigen Sprinter nun sogar eine Verlängerung an. Stand jetzt ist der gebürtige Pariser noch bis 2025 gebunden – der Grund für Leverkusens starke Verhandlungsposition.

Lese-Tipp

Bericht: Leipzig beobachtet De Ketelaere

Diabys Verlängerung wäre eine echte Überraschung. Sie würde einen Klubwechsel im laufenden Transferfenster nicht komplett ausschließen, den Preis aber noch weiter in die Höhe treiben und deshalb sehr unwahrscheinlich machen – von der Signalwirkung mal ganz abgesehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der französische Nationalspieler ködern lässt.