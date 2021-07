England - Dänemark: So könnten sie spielen

Nach überzeugenden Auftritten in den Viertelfinals und ohne die Angst, im Finale gelbgesperrt zu fehlen, gibt es für beide Trainer nur wenig Grund für personelle Rochaden. In englischen Medien wird zwar spekuliert, dass Gareth Southgate erneut auf Dreierkette umstellen könnte, das etablierte 4-2-3-1 der Three Lions ist aber die wahrscheinlichere Option.

Jadon Sancho muss aber möglicherweise erneut auf der Bank Platz nehmen. Der Noch-Dortmunder heimste auf der Insel zwar Lob nach seinem Startelf-Debüt im Viertelfinale ein, könnte aber für Bukayo Saka weichen, der nach einer kleineren Blessur wieder bei 100 Prozent ist.

Auf Seiten der Dänen könnte Daniel Wass für Jens Stryger Larsen in die Mannschaft rücken. Gut möglich ist es aber auch, dass Trainer Kasper Hjulmand den Rechtsverteidiger nach einem überzeugenden Auftritt gegen Tschechien in der ersten Elf belässt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

England

Dänemark