Lazio-Interesse an Mayoral

Lazio Rom zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Borja Mayoral. Der Stürmer steht aktuell noch bei Real Madrid unter Vertrag, war allerdings in den vergangenen beiden Spielzeiten an UD Levante ausgeliehen. Laut ‚Gianluca di Marzio‘ hat der 23-Jährige wohl keine Zukunft mehr bei den Königlichen, weshalb nun Lazio Rom auf den Plan getreten ist.

Mayoral stand der abgelaufenen Saison in 33 Pflichtspielen für Levante auf dem Platz und erzielte acht Tore. Der Angreifer zeigte dabei gute Leistungen und war einer der Gründe, warum der Verein aus Valencia nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Der junge Spanier mit Bundesliga-Vergangenheit in Wolfsburg könnte nun den nächsten Schritt gehen und zu Lazio wechseln – die Adler spielen in nächsten Saison in der Champions League.