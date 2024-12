Erste Interessenten für Ziyech

Hakim Ziyech wird Galatasaray im Januar verlassen – das ist nach kolportierter heftiger Kritik an Trainer Okan Buruk der Wunsch beider Seiten. Nach Infos der FT-Partnerseite Foot Mercato gibt es bereits einige Interessenten aus den Golfstaaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ziyech ist für dieses Ziel aufgeschlossen, würde aber gerne in eine Stadt mit hoher Lebensqualität ziehen. Aktuell laboriert der 31-jährige Rechtsaußen an Knieproblemen. Sein Vertrag in Istanbul läuft am Saisonende aus.