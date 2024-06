Köln holt und verleiht Ouro-Tagba

Der 1. FC Köln hat mit Stürmer Mansour Ouro-Tagba von 1860 München seinen ersten Neuzugang vermeldet. Der 19-Jährige wird aufgrund der Transfer-Sperre der Geißböcke für die kommende Saison an Ligakonkurrent Jahn Regensburg verliehen. Der Togolese kommt ablösefrei vom Drittligisten, für den er in der vergangenen Saison im Profifußball debütierte und drei Treffer in 19 Ligaspielen erzielte.

FC-Geschäftsführer Christian Keller freut sich über die Verpflichtung: „Mansour hat vielversprechende Anlagen und bringt für sein junges Alter vor allem aus athletischer Perspektive schon sehr gute Voraussetzungen mit, um sich nachhaltig im Profifußball durchzusetzen. Für seine weitere Entwicklung ist die Leihe nach Regensburg genau der richtige Schritt. Wir werden ihn während der Leihe eng begleiten, bevor ab Sommer 2025 dann bei uns sein nächster Karriereschritt folgen soll.“ Auch Ouro-Tagba selbst freut sich über seinen nächsten Karriereschritt: „Ich bin sehr glücklich, bei so einem großen Verein unterschrieben zu haben. Die Leihe nach Regensburg bietet mir zudem die Möglichkeit, mich auf dem nächsthöheren Level zu beweisen.“