Leipzig gibt Abwehrtalent ab

RB Leipzig gewährt seinem Nachwuchsspieler Tim Köhler (19) Spielpraxis in der 3. Liga. Die Sachsen verleihen den jungen Innenverteidiger an den SC Verl. Der gebürtige Leipziger, der es schon ein paar Mal in den Profikader von RB geschafft hat, soll beim Drittligisten regelmäßig zum Einsatz kommen und reifen.

„Tim“, sagt Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange, „bringt nicht nur seine stattliche Größe (1,91 Meter, Anm. d. Red.) mit, sondern auch seine Fähigkeiten im Spielaufbau und seine Kopfballstärke. Wir sind überzeugt, dass er unsere Defensive verstärkt und hier die ersten Schritte im Profifußball gehen wird.“