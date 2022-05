Medien: Itakura verlässt Schalke

Knapp sechs Millionen Euro müsste der FC Schalke 04 an Manchester City überweisen, um Ko Itakura fest zu verpflichten. Eine Summe, die das Budget der Knappen aber übersteigt. ‚Sport1‘ und die ‚Bild‘ berichten darum, dass der Defensiv-Allrounder seine Zelte in Gelsenkirchen wieder abbrechen wird. Am heutigen Dienstag läuft die Kaufoption ab.

Es ist trotzdem denkbar, dass Itakura in Deutschland bleibt. Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim haben ihre Fühler ausgestreckt, auch dem SC Freiburg wird Interesse nachgesagt. Aber auch das Premier League-Aufsteigerduo FC Fulham und AFC Bournemouth macht dem 25-Jährigen Avancen.

Itakuras Vertrag bei ManCity ist noch bis 2023 datiert. Die Skyblues werden also aller Voraussicht nach in diesem Sommer verkaufen. Die Ablöse wird dann wohl höher liegen als die mit Schalke vereinbarten sechs Millionen Euro.