Vier Klubs wollen BVB-Flirt Macías

Der mexikanische Stürmer José Macías steht auf dem Sprung in den europäischen Fußball. Wie die ‚as‘ berichtet, zeigen vier Vereine Interesse am 20-Jährigen von Chivas. Genannt werden Olympique Marseille, Real Sociedad San Sebastián, OSC Lille und Lazio Rom. OM soll sogar schon ein konkretes Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro abgegeben haben.

Zuletzt wurde Macías auch mit Bundesligisten in Verbindung gebracht. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sollen sich mit der Personalie beschäftigen. Für die mexikanische Nationalmannschaft debütierte der spielstarke Angreifer im vergangenen Oktober und erzielte in seinen ersten fünf Länderspielen starke vier Tore.