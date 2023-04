Erfolgstrainer Slot in die Premier League?

Die Dienste des niederländischen Trainers Arne Slot von Feyenoord Rotterdam sind aktuell offenbar international gefragt. Wie die ‚Times‘ berichtet, gehören mit Tottenham Hotspur, West Ham United und Crystal Palace drei Klubs aus der Premier League zu den Interessenten.

Slot ist mit Feyenoord in der laufenden Saison auf Meisterschaftskurs in der Eredivisie. Zudem spielt der Klub aus der niederländischen Hafenstadt noch in der Europa League und bestreitet am heutigen Donnerstag (21 Uhr) das Viertelfinal-Hinspiel gegen die AS Rom.

