BVB ficht Hummels-Sperre an

Borussia Dortmund will eine Sperre für Mats Hummels (32), der in der vergangenen Champions League-Begegnung gegen Ajax Amsterdam (1:3) vom Platz gestellt wurde, nicht akzeptieren. Gegenüber dem ‚kicker‘ kündigt Michael Zorc eine „deutliche Stellungnahme“ bei der UEFA an. „Darin werden wir darlegen, dass die TV-Bilder beweisen, dass es keine Rote Karte war, und wir daher der Meinung sind, durch den Platzverweis schon gestraft genug worden zu sein“, führt der Sportdirektor aus.

Grund für die Rote Karte war eine Grätsche gegen Ajax-Flügelstürmer Antony nach einer halben Stunde. Schiedsrichter Michael Oliver sah sich im Nachgang für diese Entscheidung deutlicher Kritik ausgesetzt. Für Hummels geht es um die Möglichkeit, in der anstehenden Partie gegen Sporting Lissabon (24. November) doch noch auflaufen zu dürfen.