Werder: Fritz bleibt bei Borré gelassen

Clemens Fritz lässt sich von der aktuellen Situation um Rafael Borré nicht aus der Ruhe bringen. „Wir planen ganz normal mit ihm und haben das so auch schon mit ihm besprochen. Borré hat keinen Druck auf uns ausgeübt oder irgendwelche Forderungen gestellt“, so Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz auf der heutigen Spieltagspressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „An Borré zerren momentan viele Kräfte und er ist klar in den Gesprächen. Wir haben ihn im Sommer für ein Jahr dazu geholt und das akzeptiert er auch. Sein Engagement im Team hat sich nicht verändert.“ Der 28-jährige Stürmer besitzt noch einen bis Sommer gültigen Leihvertrag in Bremen. Sein Stammverein Eintracht Frankfurt verkündete jüngst jedoch, dass Borré an den SC Internacional verkauft wurde. Der Kolumbianer posierte bereits im Trikot der Brasilianer. Vollzogen wird der Transfer aber wohl erst im Sommer.