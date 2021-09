Pavlenka: Werder bestätigt Vertragsgespräche

Clemes Fritz, Leiter Profi-Fußball bei Werder Bremen, bestätigt, dass man sich weiterhin in Gesprächen mit Torhüter Jiri Pavlenka über eine Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag befindet. „Da ist nichts ausgeschlossen. Wir werden weiter im Austausch bleiben und sehen, was die nächsten Wochen bringen. Klar wollen wir mit ihm weitermachen“, so der 40-Jährige gegenüber der ‚Bild‘.

Nachdem ein Pavlenka-Abschied lange Zeit erwartet wurde und der 29-Jährige darüber hinaus weite Teile der Vorbereitung inklusive des Saisonstarts verletzungsbedingt verpasste, hat Michael Zetterer (26) momentan den Platz zwischen den Pfosten inne. Für Pavlenka ist erst einmal Geduld angesagt.