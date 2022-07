Wolves verleihen Silva

Fábio Silva steht vor einer Leihe nach Belgien. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wird der RSC Anderlecht den Angreifer der Wolverhampton Wanderers für eine Saison ausleihen. Der Deal soll innerhalb der nächsten 24 Stunden über die Bühne gehen. Die Wolves sind sehr daran interessiert, dass der 19-jährige Portugiese Spielpraxis sammelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang wurde Silva der 2020 gezahlten Ablöse von 40 Millionen Euro noch nicht gerecht. Für das Sturmtalent stehen lediglich vier Treffer in 54 Premier League-Partien in den vergangenen zwei Jahren zu Buche. An die Wolves ist der portugiesischen U21-Nationalspieler noch bis 2025 gebunden.