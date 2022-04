Pogba nie mehr für United?

Paul Pogba wird aller Voraussicht nach nicht mehr für Manchester United auflaufen. Interimstrainer Ralf Rangnick bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz das Saison-Aus des Mittelfeldspielers: „Nach der Untersuchung, die wir durchgeführt haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Paul bis zum Ende der Saison wieder spielen kann. Der Arzt hat mir gesagt, dass es mindestens vier Wochen dauern wird, bis er sich erholt hat. Da das letzte Spiel Ende Mai ist, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass er wieder spielen kann.“

Damit dürfte die 0:4-Niederlage gegen den FC Liverpool am vergangenen Wochenende die letzte Partie von Pogba im Dress der Red Devils gewesen sein. Im Duell gegen die Reds musste der 29-jährige Franzose bereits nach zehn Minuten mit einer Wadenverletzung ausgewechselt werden. In der laufenden Saison stehen für den Mittelfeldspieler in 27 Pflichtspielen zehn Torbeteiligungen zu Buche. Am Saisonende läuft der Vertrag des einstigen 105-Millionen-Euro-Einkaufs aus.