Goretzka vor Comeback

Der FC Bayern kann offenbar am Wochenende wieder auf Leon Goretzka zurückgreifen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der zentrale Mittelfeldspieler am Samstag gegen Union Berlin (15:30 Uhr) im Kader des Rekordmeisters.

Goretzka nimmt seit heute wieder am Mannschaftstraining an der Säbener Straße teil. Der deutsche Nationalspieler musste in den vergangenen Wochen aufgrund einer langwierigen Verletzung an der Patellasehne aussetzen.