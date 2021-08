Inter: Jovic für Lukaku?

Die Zukunft von Luka Jovic könnte in der Serie A liegen. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist der serbische Stürmer von Real Madrid ein Kandidat für die Nachfolge von Romelu Lukaku (28) bei Inter Mailand. Der Belgier will die Nerazzurri verlassen und sich dem FC Chelsea anschließen.

Bei Jovic deutet sich in der aktuellen Vorbereitung an, dass er es wieder schwer haben wird bei den Königlichen. Bei einem passenden Angebot würde Real dem 23-Jährigen darum keine Steine in den Weg legen.