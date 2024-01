Grundsätzlich einig: Eintracht vor Amenda-Deal

Eintracht Frankfurt steht dicht vor seiner nächsten Verpflichtung. Nach ‚Sky‘-Informationen haben die Gespräche über einen Transfer von Innenverteidiger Aurèle Amenda zu einer grundsätzlichen Einigung geführt. Die Rede ist von einem bis 2028 datierten Vertrag, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden kann.

Die Young Boys aus Bern sollen eine Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro kassieren. Weitere Zuschläge können hinzukommen. Unklar ist noch, ob Amenda schon im Winter oder erst im Sommer zur Eintracht stößt. Bei der SGE ist man laut ‚Sky‘ allerdings optimistisch, schon in der anstehenden Rückrunde auf den Schweizer U21-Nationalspieler zurückgreifen zu können.

Amenda ist ein Eigengewächs des amtierenden Super League-Champions und hat sich in der laufenden Saison zur Stammkraft gemausert. Das Debüt in der A-Nationalmannschaft der Eidgenossen dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. In Bern läuft derweil bereits die Suche nach einem Nachfolger.