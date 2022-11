WM-Kader: CR7 führt Portugal an

Portugal hat seinen Kader für die WM in Katar bekanntgegeben. Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot von Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo, der aller Voraussicht nach letztmals die Chance auf den größten Titel im Fußball hat.

Aus der Bundesliga sind Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) und André Silva (RB Leipzig) mit dabei. Das Team von Trainer Fernando Santos trifft in Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Südkorea.

Tor: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Patrício (AS Rom)

Abwehr: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris St. Germain), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica Lissabon), Nuno Mendes (Paris St. Germain), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Mittelfeld: João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica Lissabon), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (Paris St. Germain), William Carvalho (Betis Sevilla)

Angriff: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica Lissabon), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga)

