Nach SGE-Aus: Neuer Job für Glasner?

Oliver Glasner könnte zeitnah auf die Trainerbank zurückkehren. Laut der ‚L’Équipe‘ steht der 49-Jährige auf der Shortlist von Olympique Lyon. Die Gespräche zwischen dem Österreicher und dem Ligue 1-Klub laufen bereits.

Das Fachmagazin spekuliert, dass sich die Kontakte zwischen Glasner und OL in den nächsten Stunden intensivieren könnten. John Textor, der Präsident der Franzosen, wolle sich anhören, wie sich Glasner ein Engagement vorstellt. Zuletzt war der Taktiker bei Eintracht Frankfurt angestellt, musste Ende Juni jedoch nach zwei Jahren seinen Hut nehmen.

Lyon-Trainer: Zwei neue Kandidaten

Der ehemalige Bundesligatrainer ist bereits der vierte prominente Name, mit dem Lyon in Verbindung gebracht wird. Erst heute wurden Paulo Fonseca (OSC Lille) und der vereinslose Julen Lopetegui (zuletzt Wolverhampton Wanderers) gehandelt. Graham Potter (zuletzt FC Chelsea) sagte dem Traditionsklub dagegen schon ab.

Aktuell steht in Lyon noch Laurent Blanc an der Seitenlinie. Nach dem schlechten Ligue 1-Start (drei Niederlagen, ein Unentschieden) möchten sich die Gones allerdings von dem 57-Jährigen trennen. Blanc holte in 37 Partien bislang durchschnittlich 1,65 Punkte.