Barça: Entscheidung bei Demir

Die Entscheidungsträger beim FC Barcelona sind begeistert von Yusuf Demir. Wie der Radiosender ‚RAC1‘ berichtet, haben die Blaugrana sich bereits festgelegt, dass sie die Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro im kommenden Sommer ziehen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Klausel greift automatisch, wenn der Österreicher in 20 Partien mindestens 45 Minuten für Barça auf dem Platz steht. Demir, der eigentlich zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant war, hat in der Vorbereitung überzeugt und stand in den ersten beiden Saisonspielen bei den Profis im Kader. Beim 1:1 gegen Athletic Bilbao am vergangenen Wochenende durfte der 18-Jährige 28 Minuten La Liga-Luft schnuppern.