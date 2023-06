Oranje-Hoffnung Geertruida vor Wechsel in die Bundesliga?

Was haben die deutsche und die niederländische Nationalmannschaft gemeinsam? Beide Nationen tun sich seit vielen Jahren schwer, einen Rechtsverteidiger von gehobener Klasse hervorzubringen. Während hierzulande Joshua Kimmich in regelmäßigen Abständen als Aushilfe hinten rechts gefordert wird, scheint Oranje mit Lutsharel Geertruida den Heilsbringer inzwischen gefunden zu haben.

Schnell, robust und enorm entwicklungsfähig – der 22-Jährige bringt alles mit, um sich in den kommenden Jahre zu einem der Besten auf seiner Position zu entwickelt. Längst hat sich Geertruida bei Meister Feyenoord Rotterdam in den Fokus größerer Klubs gespielt. Einer davon, Bundesligist RB Leipzig, geht laut Fabrizio Romano nun in die Offensive.

Dem Transfermarkt-Kenner zufolge hat der deutsche Pokalsieger ein konkretes Angebot vorgelegt. Zahlen werden keine genannt. Zum Schnäppchenpreis, davon lässt sich ausgehen, wird Feyenoord seinem Leistungsträger aber nicht die Freigabe erteilen. Geertruidas Vertrag ist noch zwei Jahre gültig – das dürfte Feyenoord in den laut Romano fortgeschrittenen Verhandlungen angemerkt haben.

Feyenoord beschwichtigt

In Rotterdam ist man derweil um Nüchternheit bemüht: „Es gibt Interesse, aber es ist sicherlich keine konkrete Geschichte“, wird Feyenoords Geschäftsführer Dennis te Kloese vom Magazin ‚Voetbal Internatioal‘ zu den Leipziger Avancen zitiert. Dass sich größere Verein um die eigenen Spieler reißen, sei allerdings eine gute Sache. Es gibt nämlich, so ließe anfügen, gutes Geld zu verdienen.