0:2 gegen PSG: Die Noten für den BVB

Die erste Drangphase von Paris St. Germain überstand Borussia Dortmund dank eines blendend aufgelegten Abwehrchefs Mats Hummels schadlos. Das gewohnte Ballbesitzspiel konnten die Schwarz-Gelben aber auch in der Folge nicht aufziehen. Der BVB stellte sich zwar nicht hinten rein, um den 2:1-Hinspielsieg zu verwalten, zahlreiche Ungenauigkeiten beendeten aber immer wieder den Spielaufbau.

Folgerichtig ging der französische Abomeister nach einer Ecke von Ángel Di María auf Superstar Neymar 1:0 in Führung. Der BVB zeigte sich sichtlich angeschlagen und verunsichert und schleppte sich Richtung Pause. Der frühere Münchner Juan Bernat bestrafte die Lethargie des Bundesligisten kurz vor der Halbzeit mit dem 2:0. Die in den vergangenen Wochen wiedererstarkte Borussia verfiel vor allem im ersten Durchgang komplett in alte Muster.

Den zweiten Durchgang eröffneten die Dortmunder durchaus engagiert, nach wenigen Minuten waren die Halbzeitvorsätze aber schon wieder verpufft. Wie im ersten Durchgang fand der BVB nicht ins Spiel, ein geordneter Spielaufbau fand nicht statt und Topstürmer Erling Haaland hing vollends in der Luft. Die Hereinnahme von Brandt und Reyna brachte mehr Ballsicherheit im Mittelfeld und darüber auch mehr Finesse und Torgefahr. Den Schlusspunkt setzte aber erneut Neymar, der in der für ihn typischen Manier dafür sorgte, dass Emre Can mit Roter Karte das Feld verlassen musste.

Den enttäuschenden BVB-Auftritt in so einem wichtigen Spiel auf die leeren Ränge zu reduzieren, wäre zu einfach. In Zusammenarbeit mit der fehlenden Stimmung und Emotionalität war das Spiel in Paris aber keine Werbung für den Fußball oder die Champions League.

Torfolge

28' 1:0 Neymar: Di Maria bringt die Ecke mustergültig in den Sechzehner. Dort lässt Neymar mit einem kurzen Antritt den für ihn zugeteilten Hakimi schlecht aussehen und verwandelt mühelos per Kopf zur PSG-Führung. Auch Hummels und Bürki sahen nicht gut aus.

45'+1 2:0 Bernat: Nach einem Ballverlust von Hazard landet der Ball auf der rechten Feldseite bei Sarabia. Der bringt die Kugel scharf in die Mitte, wo Linksverteidiger Bernat goldrichtig einläuft und per Fußspitze unhaltbar in die lange Ecke verlängert.

Die Noten

BVB

Eingewechselt