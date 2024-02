Zum Schnäppchenpreis: United denkt an Barkley-Transfer

Manchester United bekundet sein Interesse an Ross Barkley. Einem Bericht der englischen ‚Sun‘ zufolge sind die neuen Bosse Jim Ratcliffe und David Brailsford große Fans des Mittelfeldmotors von Luton Town. Die beiden Machthaber hatten den 30-Jährigen im Sommer 2022 zum französischen Erstligisten OGC Nizza gelotst, der ebenfalls in Ratcliffes Händen ist. Nun könnte es zur erneuten Zusammenarbeit kommen.

Bei Luton Town erlebt Barkley einen Aufschwung seiner ins Stocken geratenen Karriere. Der 33-fache englische Nationalspieler hat einen großen Anteil daran, dass der Aufsteiger in dieser Saison aussichtsreiche Chancen auf den Klassenerhalt hat. Barkley war in 20 Ligapartien an sechs Treffern entweder als Vorbereiter oder Torschütze direkt beteiligt. Sollten die Hatters dennoch absteigen, dürfte der Rechtsfuß für eine überschaubare Ablösesumme zu haben sein. Bei United hofft man daher auf ein Schnäppchen im Sommer.