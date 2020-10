ManUnited: Einigung bei Telles

Der Transfer von Alex Telles (27) zu Manchester United steht vor dem Abschluss. Laut dem ‚Sky Italia‘-Journalisten Fabrizio Romano haben sich die Red Devils mit dem FC Porto über die Modalitäten eines Klubwechsels geeinigt. Nur noch Details seien zu klären.

Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei rund 20 Millionen Euro. Telles‘ Vertrag in Porto läuft 2021 aus. Nun wird der brasilianische Linksverteidiger im Old Trafford in Kürze zum Medizincheck erwartet.