Griezmann: „Es liegt nicht in meiner Hand“

Antonie Griezmann hat Stellung zu seinem Status als Einwechselspieler bezogen. Auf Nachfrage von ‚RMC‘ erklärte der Angreifer im Anschluss an den 2:1-Erfolg von Atlético Madrid gegen den FC Porto: „Es liegt nicht nur in meiner Hand. Die Wahrheit ist, dass meine Familie glücklich ist. Es ist klar, dass ich gerne mehr spielen würde, aber ich muss in den Minuten, die mir gegeben werden, das Maximum herausholen.“

Der Hintergrund: Bis Saisonende ist Griezmann noch vom FC Barcelona an Atlético verliehen. Es wurde eine Kaufpflicht über 40 Millionen Euro vereinbart, die ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen über mindestens 45 Minuten greift. Atlético, so der Verdacht in Katalonien, will aber gar nicht, dass Griezmann die nötigen Parameter erreicht. In der Tat wird der Linksfuß seit Saisonbeginn regelmäßig für die letzte halbe Stunde eingewechselt.