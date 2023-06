Bericht: Fenerbahce mit Dzeko einig

Edin Dzeko liebäugelt anscheinend mit einem Engagement in der Türkei. Nach Informationen des italienischen Journalisten Rudy Galetti wird der Mittelstürmer in Kürze einen Vertrag bei Fenerbahce unterschreiben. Weil sein Arbeitspapier bei Inter Mailand ausläuft, geht der Deal ablösefrei über die Bühne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dzeko blickt auf eine beeindruckende Bilanz in seiner bisherigen Karriere zurück. Der bosnische Rekordnationalspieler stand bereits in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg, in der Premier League für Manchester City sowie in der Serie A für die AS Rom und Inter auf dem Platz. In 692 Partien gelangen dem mittlerweile 37-Jährigen beeindruckende 307 Treffer und 142 Vorlagen. Das verlorene Champions League-Finale (0:1) gegen seinen ehemaligen Klub Manchester City war wohl Dzekos letzter großer Auftritt auf der europäischen Fußballbühne.

Lese-Tipp

Union: Der Stand bei Gosens