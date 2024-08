Bakker per Leihe nach Lille

Mitchel Bakker zieht es vom amtierenden Europa League-Sieger Atalanta Bergamo in die Ligue 1. Wie der OSC Lille bekanntgibt, wechselt der niederländische Linksverteidiger für eine Saison leihweise in den Norden Frankreichs. Beim Vizemeister der Vorsaison darf sich Bakker in der Champions League beweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bakker war im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen zu Atalanta gewechselt. Bei den Lombarden kam der ehemalige U21-Nationalspieler jedoch nur sporadisch zum Einsatz, stand lediglich in 21 Pflichtspielen auf dem Feld. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, erfolgt nun der Wechsel nach Frankreich.