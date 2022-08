ManUnited verhandelte mit Werner

Vor Timo Werners Rückkehr zu RB Leipzig baggerte auch Manchester United am deutschen Nationalspieler. Die ‚Bild‘ berichtet in der Sendung ‚Englische Woche‘, dass die Red Devils Verhandlungen mit Werner führten. Newcastle United versuchte es dem Vernehmen nach ebenfalls.

Am Dienstag unterschrieb der 26-jährige Stürmer dann einen Vertrag bis 2026 in Leipzig. Die Sachsen überweisen knapp 20 Millionen Euro Sockelablöse an den FC Chelsea, weitere zehn Millionen sind an Bonuszahlungen geknüpft. Werner war vor zwei Jahren für 53 Millionen von RB nach London gewechselt.