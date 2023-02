Leverkusen zittert um Diaby

Moussa Diaby droht eine Zwangspause. In der gestrigen Europa League-Partie gegen die AS Monaco (2:3) musste der französische Flügelstürmer in der 56. Spielminute mit Schmerzen im Adduktorenbereich ausgewechselt werden. Bayer-Trainer Xabi Alonso nach Spielende: „Natürlich mache ich mir Sorgen um Moussa. Wie schwer die Verletzung ist, müssen wir abwarten.“

Am heutigen Freitag wird sich Diaby einer MRT-Untersuchung unterziehen, die weiteren Aufschluss geben soll. Für die Werkself wäre der Ausfall des Top-Scorers ein herber Verlust. Zehn Tore und fünf Vorlagen hat der trickreiche Sprinter in der laufenden Saison beigesteuert.

