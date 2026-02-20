Neymar vor Karriereende?

Noch in diesem Kalenderjahr beendet Neymar womöglich seine Karriere. Im Interview mit dem TV-Sender ‚Cazé TV‘ sagte der 34-Jährige über das Ende seiner Laufbahn als Fußballer: „Ich weiß nicht, was von jetzt an passieren wird. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist. Es könnte sein, dass der Dezember kommt und ich in Rente gehen möchte. Ich schaue Tag für Tag.“ Erst im Januar hatte der Brasilianer einen neuen Vertrag bis Dezember 2026 beim FC Santos unterschrieben.

Sein großes Ziel ist es, mit der brasilianischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer teilzunehmen. Dafür ist für den verletzungsgeplagten Angreifer aber vor allem Konstanz nötig: „Natürlich muss ich meinen Spielrhythmus finden. Mit etwas mehr Training werde ich besser, aber mit viel Training, mit viel Ausdauer, werde ich meine 100 Prozent erreichen.“