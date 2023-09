Nach Palhinha-Pleite: Schwenkt Bayern auf McTominay um?

Bereits in der zurückliegenden Transferperiode wurde Scott McTominay mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Winter könnten die Münchner ihr Interesse an dem Mittelfeldspieler von Manchester United erneuern.

Der ‚Sun‘ zufolge ist der 26-Jährige beim Rekordmeister eine Alternative zu Wunschkandidat João Palhinha (28/FC Fulham). Die Münchner erwägen laut der Boulevardzeitung, den Schotten zu verpflichten, sollte sich ein Palhinha-Transfer nicht realisieren lassen. Insbesondere Trainer Thomas Tuchel schätze McTominay.

Der 40-fache Nationalspieler ist sportlich zwar nicht ganz auf dem Level von Palhinha, könnte dafür aber billiger werden. Die ‚Bild‘ berichtete Ende August, dass den Red Devils eine Ablösesumme zwischen 41 und 47 Millionen Euro vorschwebt. Für Palhinha hätten am Deadline Day 65 Millionen Euro den Besitzer gewechselt.