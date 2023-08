Bayern-Interesse: Riesiges Preisschild für McTominay

Der FC Bayern müsste für einen Transfer von Scott McTominay (26) womöglich tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fordert Manchester United zwischen 41 und 47 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeld-Abräumer – und das, obwohl der Schotte zurzeit kein Stammspieler ist. Die Bayern würden McTominay gerne ausleihen, beschäftigen sich aber auch mit einem Kauf.

Klar ist: United bräuchte Ersatz. Gerüchte kursieren um einen Tausch gegen Bayern-Reservist Ryan Gravenberch (21) sowie einen Kauf des Ex-Bayern Pierre-Emil Höjbjerg (28/Tottenham Hotspur). Der FCB hat unterdessen mit Ibrahim Sangaré (25/PSV Eindhoven) und Wilfred Ndidi (26/Leicester City) noch weitere Sechser auf dem Radar.

McTominay entspricht mit seinen Stärken in der Arbeit gegen den Ball und seiner tiefen Positionierung genau dem gesuchten Spielertypen. In den vergangenen Monaten konnte der Rechtsfuß seine Qualitäten aber nur selten nachweisen. Vertraglich ist McTominay noch bis 2025 an die Red Devils gebunden.