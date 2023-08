McTominay: Bayern eröffnet die Gespräche

Der FC Bayern legt es offenbar auf einen Transfer von Scott McTominay an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Münchner die Gespräche mit Vertretern des Mittelfeldspielers und seinem Klub Manchester United eröffnet.

Den Münchnern schwebt ein Leihgeschäft vor, United kann sich vorstellen, McTominay ziehen zu lassen. Auch ein Tausch des Schotten gegen Ryan Gravenberch (21) steht im Raum.

Am Rande des gestrigen 3:1-Siegs gegen den FC Augsburg hatte Thomas Tuchel erneut auf ein Problem im Zentrum aufmerksam gemacht. Bei ‚DAZN‘ sagte der Münchner Cheftrainer: „Wir sind nummerisch nicht gerade üppig besetzt. Es sind nur drei zentrale Mittelfeldspieler, die bei uns defensiv eine Schlüsselrolle haben können.“

Weitere Kandidaten

Damit meinte Tuchel Joshua Kimmich (28), Leon Goretzka (28) und Neuzugang Konrad Laimer (26). Alle drei seien „sehr ähnliche Spielertypen, die mobil sind, die gerne auf die Acht gehen, die gerne Box-to-Box spielen würden.“ McTominay ist dagegen als klarer Abräumer zu verstehen.

Genauso wie die anderen Sechser-Kandidaten an der Säbener Straße. Wilfred Ndidi (26) von Leicester City würde gerne nach München kommen. Zudem besteht nach FT-Informationen nach wie vor Interesse an Ibrahim Sangaré (25) von der PSV Eindhoven. Bis Freitag bleibt Zeit, den vom Trainer gewünschten Neuzugang an Land zu ziehen.