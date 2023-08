Ndidi: Sonderrecht & Konkurrenz für Bayern

Vor zwei Tagen nahm der ‚kicker‘ beim Thema Sechsersuche des FC Bayern eine neue Fährte auf: Wilfred Ndidi (26) ist ein Kandidat an der Säbener Straße und nun, wenige Tage vor Transferschluss, wohl auch der heißeste. Der Grund: Einem neuen Bericht des Fachmagazins zufolge will der Nigerianer in Diensten von Premier League-Absteiger Leicester City unbedingt unter Trainer Thomas Tuchel spielen.

Weil das so ist, würden die Foxes ihrem Spieler zuliebe Bayern das gewünschte, weil risikolose Leihgeschäft ermöglichen. Wie bereits berichtet, müsste Ndidi für ein einjähriges Gastspiel seinen 2024 endende Vertrag mit Leicester verlängern, weil nach deutschen Fußballstatuten Haupt- und Leihvertrag nicht zeitgleich enden dürfen.

Bayern droht Konkurrenz

Ein Exklusivrecht also, das Leicester dem deutschen Rekordmeister laut ‚kicker‘ einräumen würde. Klingt verheißungsvoll, doch zu sicher sollten sich die Münchner Verantwortlichen ihrer Sache aber nicht sein. Fabrizio Romano berichtet, dass Premier League-Vertreter Nottingham Forest Ndidi zum absoluten Wunschspieler erkoren hat.

Mehr noch: Mit der Spielerseite sind sich die Tricky Trees dem Transferexperten zufolge schon einig, Verhandlungen mit Leicester sollen nun beginnen. Klingt aus Bayern-Sicht erst einmal wenig verheißungsvoll, aber eine Einigung muss nicht zwingend auch eine Zusage implizieren. Am Ende hat der Wunsch des Spielers das meiste Gewicht – das sollte für Bayern sprechen.