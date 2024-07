Hoffenheim: Die Zahlen zum Jurásek-Deal

David Jurásek wird, wie am Montag offiziell bekanntgegeben, auch in der kommenden Saison auf Leihbasis die linke Bahn der TSG Hoffenheim bespielen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, konnten sich die TSG-Verantwortlichen mit Benfica Lissabon, wo der 23-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag steht, zusätzlich auf eine Kaufoption einigen. Diese liege bei zehn Millionen Euro plus eine Million an möglichen Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leihgebühr betrage eine halbe Million, wobei die Einsatzzeiten den Preis drücken könnten: Je mehr Jurásek spielt, desto weniger muss gezahlt werden. Bereits zur Rückrunde der abgelaufenen Saison war Jurásek für die TSG aktiv und konnte sich dabei für eine zweite Leihe empfehlen. Bis vor ein paar Tagen war der elfmalige Nationalspieler bei der EM mit Tschechien im Einsatz, schied aber als Gruppenletzter aus.