Union: Kruse nicht spielberechtigt

Max Kruse darf vorerst nicht für den FC Union Berlin auflaufen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt noch keine Spielgenehmigung für den 32-jährigen Neuzugang vor, da Fenerbahce entscheidende Unterlagen nicht ausstellt. „Es wurden noch nicht alle Dokumente eingereicht, um die Transferprozedur zu initiieren“, bestätigt ein FIFA-Sprecher gegenüber der Boulevardzeitung.

Kruse hatte Mitte Juni seinen Vertrag in Istanbul aufgrund ausstehender Gehaltszahlungen aufgelöst. Rund zwei Monate später heuerte er in Berlin an. Dem türkischen Erstligisten wurde nun eine Frist gesetzt, sich zu äußern. „Wir haben all das in das TMS (Transferabgleichungs-System der FIFA, Anm. d. Red.) eingestellt, was wir zu diesem Zeitpunkt einstellen wollen. Wir haben im Moment keinen Grund oder Druck“, gibt sich Union-Sportchef Oliver Ruhnert gelassen.