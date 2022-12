M‘gladbach: Schippers kündigt weitere Verlängerungen an

Stephan Schippers macht den Fans von Borussia Mönchengladbach in Sachen ausstehender Vertragsverlängerungen Hoffnung. Im Interview mit dem Onlineportal ‚GladbachLIVE‘ äußert sich der Geschäftsführer der Borussia: „Wir haben mit Alassane Pléa und Jonas Hofmann verlängern können. Und es werden auch noch andere Spieler folgen, so viel kann ich an dieser Stelle schon mal sagen.“

Zu möglichen Abgängen lässt Schippers durchblicken: „Es ist nie schön, wenn werthaltige Spieler den Klub ablösefrei verlassen. Natürlich ist es schade, wenn es einen Ramy Bensebaini oder Marcus Thuram betrifft, wenn ein Spieler mit solch einer Qualität ablösefrei geht.“ Den Verlust solcher Akteure aufzufangen, sei „ohne die entsprechenden Mittel“ schwierig für den Verein.

