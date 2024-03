Tendenz bei Sancho: Schlechte Nachrichten für den BVB

Nach einem zwischenzeitlichen Tief kam Jadon Sancho zuletzt bei Borussia Dortmund wieder besser in Fahrt, schoss sein Team zu Siegen gegen Werder Bremen (2:1) und die PSV Eindhoven (2:0). Durch den Erfolg gegen die Niederländer und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale der Champions League hat sich die Leihe von Sancho bereits bezahlt gemacht.

Zweifel an Sanchos grundsätzlicher Qualität gibt es in Dortmund ohnehin keine. Entsprechend ist klar, dass der BVB den einst verlorenen Sohn gerne dauerhaft behalten will. Im Raum standen zuletzt schon ein Tausch gegen Donyell Malen (25), eine erneute Leihe sowie ein Kauf für 35 bis 40 Millionen Euro.

Doch Problem bleibt Sanchos horrendes Gehalt. Bei Manchester United verdient der 23-jährige Flügelstürmer 22 Millionen Euro pro Saison. Viel zu viel für den BVB. Selbst wenn Sancho bereit wäre, sein Salär zu halbieren, würde er noch immer zu den Topverdienern in Dortmund gehören.

Die vereinsnahen ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten daher, dass die Tendenz bei Sancho Richtung erneuten Abgang aus Dortmund gehe. Das letzte Wort ist aber freilich noch nicht gesprochen. Solange Erik ten Hag Trainer in Manchester ist, ist jedenfalls ein Comeback bei den Red Devils ebenfalls nur schwer vorstellbar.