Hamsik-Sohn wagt großen Schritt

von Dominik Schneider - Quelle: fck.dk
Marek Hamsik lief 135 mal für die Slowakei auf @Maxppp

Der FC Kopenhagen hat den Sohn einer Fußballikone unter Vertrag genommen. Wie die Dänen verkünden, wechselt Christian Hamsik im Januar zu den Löwen. Bis zum Jahresende wird der 15-jährige Mittelfeldspieler noch bei seinem Jugendklub MFK Dukla spielen.

F.C. København
FCK Talent has signed a contract with Slovakian midfielder Christian Hamsik, who will join Copenhagen and the U17 team in January, when he turns 16 #fcklive
Als zweifacher U16- und achtfacher U15-Nationalspieler der Slowakei wandelt Hamsik auf den Spuren seines Vaters. Marek Hamsik (38) ist mit 138 Einsätzen Rekordnationalspieler seines Landes und war auf Vereinsebene für Klubs wie Slovan Bratislava, Trabzonspor und insbesondere der SSC Neapel aktiv.

