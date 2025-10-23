Hamsik-Sohn wagt großen Schritt

Der FC Kopenhagen hat den Sohn einer Fußballikone unter Vertrag genommen. Wie die Dänen verkünden, wechselt Christian Hamsik im Januar zu den Löwen. Bis zum Jahresende wird der 15-jährige Mittelfeldspieler noch bei seinem Jugendklub MFK Dukla spielen.

Als zweifacher U16- und achtfacher U15-Nationalspieler der Slowakei wandelt Hamsik auf den Spuren seines Vaters. Marek Hamsik (38) ist mit 138 Einsätzen Rekordnationalspieler seines Landes und war auf Vereinsebene für Klubs wie Slovan Bratislava, Trabzonspor und insbesondere der SSC Neapel aktiv.