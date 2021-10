Knoten geplatzt: Marsch lobt Silva

Jesse Marsch hatte nach dem gestrigen 3:0-Sieg gegen den VfB Bochum ein Sonderlob für Neuzugang André Silva übrig. „Er ist so ein guter Mensch und so ein guter Spieler. Ich habe nur positive Dinge zu sagen, vom ersten Gespräch an. Es läuft nicht perfekt für André und auch nicht für uns. Das bringt Stress. Aber das ändert nichts am Glauben, den wir an ihn haben“, so der Trainer von RB Leipzig.

Gegen Bochum traf Silva nach schwierigem Start in die Saison als Joker und bereitete zudem ein Tor vor. „Das ist ein sehr wichtiger Moment für André und für uns“, so Marsch. Der 25-jährige Silva war im Sommer für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum Vizemeister gekommen.