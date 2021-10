Sturm-Talent Kabadayi: Bayern gegen die Liga-Konkurrenz

Eigentlich gehört Yusuf Kabadayi (geboren 2004) sogar noch zum jüngeren Jahrgang der U19. Doch der Angreifer ist in seiner Entwicklung so weit fortgeschritten, dass er bereits gegen die Männer spielen durfte. Für den FC Bayern II gelangen dem 17-Jährigen schon drei Tore und eine Vorlage in fünf Spielen in der Regionalliga.

Zum Start der A-Jugendsaison ging es dann zwar zurück zur U19. Dennoch ist klar, dass die Bayern versuchen, ihr hoffnungsvolles Talent zu binden. Dabei ist Eile geboten. Kabadayis Vertrag läuft am Saisonende aus. Und wie der ‚kicker‘ berichtet, haben diverse Bundesliga-Konkurrenten bereits Erkundungen über den deutschen U18-Nationalspieler eingeholt.

Kabadayi, der auch schon für Juniorenteams der Türkei auflief, ist im Angriff flexibel einsetzbar. Seine 1,86 Meter Gardemaß prädestinieren ihn für das Sturmzentrum. Doch dank seiner Geschwindigkeit und Dribbelstärke ist der Rechtsfuß auch auf beiden Flügeln einsetzbar.

Schulterverletzung

Doof allerdings: Kürzlich zog sich Kabadayi eine Schultereckgelenkssprengung zu, die ihn bis Jahresende zum Zuschauen verdammt. Aber immerhin bleibt so genug Zeit, um die offene Zukunft zu klären. Die Bayern treten dabei gegen die Liga-Konkurrenz an.