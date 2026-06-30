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Bundesliga

Union: Lustrinelli hat einen Wunschspieler

Unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli soll es bei Union Berlin in der kommenden Spielzeit deutlich besser laufen. Um den Kader wettbewerbsfähig aufzustellen, richtet sich der Blick der Eisernen nun auf einen Ex-Schützling des Schweizers.

von Daniel del Federico - Quelle: Berner Zeitung
1 min.
Kastriot Imeri im Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft @Maxppp

Mit dem FC Thun gewann Mauro Lustrinelli sensationell als Aufsteiger die Meisterschaft in der Schweiz. Ähnliche positive Erfolge erhofft man sich auch bei Union Berlin, doch dafür muss zunächst der Kader verstärkt werden. Wie die ‚Berner Zeitung‘ berichtet, wirbt der neue Übungsleiter an der Alten Försterei intern für eine Verpflichtung von Kastriot Imeri.

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Der 26-Jährige verbrachte die abgelaufene Spielzeit auf Leihbasis beim FC Thun und entwickelte sich unter Lustrinelli prompt zur festen Größe. In 30 Ligaspielen steuerte der Mittelfeldspieler sechs Tore und acht Vorlagen bei. Der neue Union-Coach gilt als Mentor des einmaligen Schweizer Nationalspielers.

Im Leihvertrag von Imeri beim Schweizer Überraschungsmeister war zwar eine Kaufoption verankert, diese ließ der Klub jedoch verstreichen. Bei seinem Stammverein, dem BSC Young Boys, steht der Rechtsfuß bis 2027 unter Vertrag.

veröffentlicht am
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