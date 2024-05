Sanders Gründe für den Gladbach-Wechsel

Mittelfeldspieler Philipp Sander hat die konkreten Beweggründe für seinen Wechsel von Holstein Kiel zu Borussia Mönchengladbach genannt. „Borussia ist aus meiner Sicht einer der Vereine, die jeder sympathisch findet. Gleichzeitig hat es Gladbach in den vergangenen Jahren geschafft, immer wieder auch sportlich erfolgreich zu sein“, so der 26-Jährige im Interview mit vereinseigenen Medien, „als Fußballfan habe ich sehr viele sehr schöne Spiele von Borussia gesehen. Zudem hatte Borussia in den vergangenen Jahren einige Fußballer in ihren Reihen, die für mich ganz besondere Spieler sind wie zum Beispiel Lars Stindl.“

Sander betrachtet die „Borussia als einen europaweit besonderen Verein“. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte in der abgelaufenen Saison 26 Ligaspiele für Kiel und verzeichnete dabei neun Scorerpunkte (drei Tore, sechs Vorlagen). Bei den Störchen stand er seit 2015 unter Vertrag.