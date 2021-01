Arsenal: Arteta sucht Verstärkungen

Mikel Arteta will den Kader des FC Arsenal während der laufenden Winter-Transferperiode noch verstärken. „Wir schauen uns auf dem Markt um, um zu sehen, was wir noch tun können. Wir haben einige Spieler abgeben und sind auf ein oder zwei Positionen etwas dünn besetzt“, erklärt der Gunners-Coach gegenüber ‚BT Sport‘, „mal sehen, was wir tun können.“

Mit Martin Ödegaard (22) sollen die Londoner sehr weit sein, der Norweger soll von Real Madrid ausgeliehen werden. Auf der Abgabenseite stehen Sead Kolasinac (27/Schalke 04), Matt Macey (26/Hibernian FC), William Saliba (19/OGC Nizza) sowie Sokratis (32/Vertrag aufgelöst). Mesut Özil wird die Liste noch erweitern und spätestens in der kommenden Woche offiziell bei Fenerbahce anheuern.