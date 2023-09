Silva über Palhinha: „Kann die Zukunft nicht kontrollieren“

FC Fulhams Trainer Marco Silva kann einen Wechsel seines Schützlings João Palhinha (28) nicht ausschließen. Am gestrigen Donnerstag sagte der 46-jährige Übungsleiter in einer Medienrunde: „Ich kann die Zukunft nicht kontrollieren – nicht nur bei João. Wenn wir ein lukratives Angebot erhalten, und der Verein so groß ist, dann wird es Spekulationen geben.“

Vor wenigen Tagen hatte Palhinha seinen Kontrakt bei den Cottagers überraschenderweise bis 2028 verlängert. Dennoch ist ein Transfer zum FC Bayern, der bereits im Sommer unmittelbar vor einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers stand, nicht vom Tisch. „Was im Januar oder im nächsten Sommer passiert, kann ich nicht kontrollieren“, ergänzt Silva, ‚der Verein hat die Kontrolle. Er kann weiter spielen und ein Schlüsselspieler für uns sein.‘