Im Winter: Zwei Bayern-Abgänge bahnen sich an

Nestory Irankunda

Im Sommer verschlug es den Offensivspieler von Down Under zum deutschen Rekordmeister. Dort kommt das vielversprechende Talent, das für drei Millionen Euro von Adelaide United losgeeist wurde, bislang nur in der Zweitvertretung zum Zug. Deshalb machte Irankunda selbst jüngst deutlich, dass eine Leihe für ihn wohl das Beste wäre.

Seine Wechselabsichten hat der 18-Jährige den Verantwortlichen sogar schon mitgeteilt, die Suche nach einem Abnehmer läuft. Perspektivisch ist Irankunda aber fest für den Profikader eingeplant. Das unterstreicht der bis 2028 datierte Vertrag des fünffachen australischen Nationalspielers.

Mathys Tel

Das französische Juwel kommt für die Münchner A-Mannschaft zwar deutlich häufiger zum Einsatz als Irankunda – allerdings nicht so häufig wie gewünscht. Entsprechend arbeiten die Bayern an einer Leihe des 19-Jährigen.

Tel hat die Qual der Wahl: Nach FT-Informationen strecken unter anderem RB Leipzig, Werder Bremen sowie La Liga-Klub FC Villarreal die Fühler nach dem Angreifer aus. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, im Fall von Adam Aznou dagegen schon. ‚Sky‘ zufolge will der 18-jährige Linksverteidiger, der zuletzt ebenfalls als Leih-Kandidat gehandelt wurde, im Winter nicht andernorts untergebracht werden.