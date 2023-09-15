Neuer Klub für Ex-Dortmunder Alcácer

Paco Alcácer wird innerhalb der UAE Pro League verliehen. Wie der Emirates Club mitteilt, kommt Alcácer für ein Jahr vom Sharjah FC. Dorthin war der 30-jährige Spanier vor einem Jahr ablösefrei vom FC Villarreal gewechselt.
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شركة نادي الامارات لكرة القدم @Emirates_FC – 12:58
الإمارات يتعاقد مع الكاسير على سبيل الإعارة من الشارقةBei Twitter ansehen
اتفق ناديا الإمارات والشارقة على انتقال اللاعب الاسباني الكاسير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى الإمارات
وتم توقيع اتفاق الإعارة بحضور سعادة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس ادارة شركة الإمارات لكرة القدم وسعادة عبد…
اتفق ناديا الإمارات والشارقة على انتقال اللاعب الاسباني الكاسير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى الإمارات
وتم توقيع اتفاق الإعارة بحضور سعادة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس ادارة شركة الإمارات لكرة القدم وسعادة عبد…
In Deutschland kennt man Alcácer noch aus seinen eineinhalb Jahren bei Borussia Dortmund. Dort traf der Mittelstürmer 26 Mal in 47 Einsätzen, wurde dann aber durch den Transfer von Erling Haaland abkömmlich.
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