Offiziell AFC Champions League

Neuer Klub für Ex-Dortmunder Alcácer

von Lukas Hörster - Quelle: emiratesclub.ae
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Neuer Klub für Ex-Dortmunder Alcácer @Maxppp

Paco Alcácer wird innerhalb der UAE Pro League verliehen. Wie der Emirates Club mitteilt, kommt Alcácer für ein Jahr vom Sharjah FC. Dorthin war der 30-jährige Spanier vor einem Jahr ablösefrei vom FC Villarreal gewechselt.

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In Deutschland kennt man Alcácer noch aus seinen eineinhalb Jahren bei Borussia Dortmund. Dort traf der Mittelstürmer 26 Mal in 47 Einsätzen, wurde dann aber durch den Transfer von Erling Haaland abkömmlich.

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Sharjah Sharjah
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Paco Alcácer Paco Alcácer
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